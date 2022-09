Secondigliano | tre giovani accoltellati davanti ad una salumeria

(Di venerdì 16 settembre 2022) Napoli. Tresarebbero statiin questi minuti al Corso. Come anticipa Il Mattino, il ferimento sarebbe avvenuto dinanzi a unadel quartiere. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia che provvederanno a raccogliere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilmattino.it

Maria Landolfi ha 22 anni, vive nel quartiere dia Napoli , come tanti suoi coetanei cerca lavoro e lo fa utilizzando la rete. Prepara ... 4 maschi efemmine e ne ho viste tante. Ho ...Momenti di paura ieri sera a corsodove un bimbo dianni, sfuggito al controllo della mamma, ha rischiato di essere travolto dalle auto in corsa. Sul posto si è trovato a passare Giuseppe Alviti, presidente dell'... Napoli, tre accoltellati a Secondigliano davanti a una salumeria Ras ucciso a Secondigliano:«Per ucciderlo scese in campo il commando di morte della Scissione». La ricostruzione del ...La piccola era in grembo alla madre, mentre il padre era alla guida: l’uomo è stato denunciato dalla polizia. Giravano in tre su uno scooter, una pratica purtroppo diffusa a Napoli, ma la scena non è ...