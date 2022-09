Rai 2 implode | Corsa contro il tempo | disastro dietro le quinte

Leggi su specialmag

(Di venerdì 16 settembre 2022) Che cosa sta succedendoledi Rai 2? Sembra che ci sia unailper evitare la catastrofe, cosa accade? Rai 2 Specialmag 15 09 22 (Twitter screenshot)I vertici di Rai 2 sono attualmente impegnati ad evitare una catastrofe che forse è già in atto. Scopriamo insieme che cosa sta succedendoledella seconda rete televisiva nazionale. Durante l’estate Rai 2 ha deciso di presentare il proprio palinsesto ricco di novità per incuriosire il proprio pubblico. Ciò che ha attratto di più dell’annuncio del palinsesto è stato sicuramente l’approdo di Alessia a Marcuzzi su Rai 2. La conduttrice, volto noto di Mediaset per anni, sbarcherà sulla seconda rete nazionale con un po’ di ritardo. Le polemiche sul suo programma Boomerissima non ...