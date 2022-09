Putin: “Sono in atto trasformazioni globali irreversibili” (Di venerdì 16 settembre 2022) MOSCA – “trasformazioni fondamentali stanno avvenendo nella politica ed economia mondali, e si tratta di cambiamenti irreversibili”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass, intervenendo al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione economica (Sco) a Samarcanda. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 16 settembre 2022) MOSCA – “fondamentali stanno avvenendo nella politica ed economia mondali, e si tratta di cambiamenti”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir, citato dalla Tass, intervenendo al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione economica (Sco) a Samarcanda. L'articolo L'Opinionista.

