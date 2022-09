PSG, Campos: «Neymar via da Parigi? Ecco la verità» (Di venerdì 16 settembre 2022) Il ds del PSG Campos ha rivelato come sono andate le cose su Neymar la scorsa estate: le dichiarazioni Ai microfoni di Rothen s’enflamme su RMC Sport, il direttore del Psg Luis Campos ha rivelato quanto accaduto con Neymar. Le parole SITUAZIONE– «Non è mai stato vicino a lasciare il Psg. Le voci su di lui quest’estate erano completamente false. Inoltre, dire che Mbappé voleva che Ney fosse venduto è un’altra grande notizia falsa» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Il ds del PSGha rivelato come sono andate le cose sula scorsa estate: le dichiarazioni Ai microfoni di Rothen s’enflamme su RMC Sport, il direttore del Psg Luisha rivelato quanto accaduto con. Le parole SITUAZIONE– «Non è mai stato vicino a lasciare il Psg. Le voci su di lui quest’estate erano completamente false. Inoltre, dire che Mbappé voleva che Ney fosse venduto è un’altra grande notizia falsa» L'articolo proviene da Calcio News 24.

