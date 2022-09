Presunta violenza in carcere, interrogazione parlamentare di Anna Bilotti (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Condizioni igienico-sanitarie carenti, mancata attivazione di percorsi terapeutici, mancanza di acqua potabile e visite esterne rimandate per assenza di organizzazione. Sono queste alcune delle criticità segnalate dalla garante delle persone detenute e private della libertà per la provincia di Caserta, Emanuela Belcuore su cui l’onorevole del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti ha presentato proprio ieri un’interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro della giustizia e al Ministro della salute. La deputata – partendo dalla segnalazione di un presunto caso denunciato di violenza sessuale che si sarebbe consumato il 28 luglio all’interno dell’istituto di Santa Maria Capua Vetere, con un trattamento medico conseguente probabilmente non adeguato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Condizioni igienico-sanitarie carenti, mancata attivazione di percorsi terapeutici, mancanza di acqua potabile e visite esterne rimandate per assenza di organizzazione. Sono queste alcune delle criticità segnalate dalla garante delle persone detenute e private della libertà per la provincia di Caserta, Emanuela Belcuore su cui l’onorevole del Movimento 5 Stelleha presentato proprio ieri un’indirizzata al Ministro della giustizia e al Ministro della salute. La deputata – partendo dalla segnalazione di un presunto caso denunciato disessuale che si sarebbe consumato il 28 luglio all’interno dell’istituto di Santa Maria Capua Vetere, con un trattamento medico conseguente probabilmente non adeguato ...

