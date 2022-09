Pif contro Laura Pausini “Non cantare Bella Ciao è già prendere posizione” (Di venerdì 16 settembre 2022) Schierarsi o non schierarsi? Questo è il problema! Ci perdonerà William Shakespeare se abbiamo stravolto la celebre frase dell’Amleto per introdurre uno degli argomenti più di tendenza degli ultimi giorni ovvero la querelle Laura Pausini e Bella Ciao. Riepiloghiamo brevemente i fatti. La cantante, ospite del talk spagnolo El Hormiguero, si è rifiutata di intonare la canzone Bella Ciao, così come le era stato chiesto da Pablo Motos, il conduttore della trasmissione. La giustificazione della donna è stata semplice: “È una canzone molto politica e io non voglio cantare canzoni politiche”. Inutile dire che le sue parole hanno sollevato un polverone mediatico nel nostro Paese e Pausini è stata oggetto di numerose critiche. Una delle più feroci e incisive ... Leggi su diredonna (Di venerdì 16 settembre 2022) Schierarsi o non schierarsi? Questo è il problema! Ci perdonerà William Shakespeare se abbiamo stravolto la celebre frase dell’Amleto per introdurre uno degli argomenti più di tendenza degli ultimi giorni ovvero la querelle. Riepiloghiamo brevemente i fatti. La cantante, ospite del talk spagnolo El Hormiguero, si è rifiutata di intonare la canzone, così come le era stato chiesto da Pablo Motos, il conduttore della trasmissione. La giustificazione della donna è stata semplice: “È una canzone molto politica e io non vogliocanzoni politiche”. Inutile dire che le sue parole hanno sollevato un polverone mediatico nel nostro Paese eè stata oggetto di numerose critiche. Una delle più feroci e incisive ...

lAbateFaria1 : @fabrizio_franz @VivianaDesio Si ma Pif non da opzioni o la canti e prendi una posizione o non la canti e quindi se… - MarcoRani2 : @K4P076 @g1oz4g07 @eligio68 @pif_iltestimone A me per esempio fa cagare come canzone, non la canto. Eppure sono con… - 0Nadde : @DonatoPastore @MilanCritic @Cazzaccimiei1 @MattDynamiteM86 oh, tutti i bandierini sono contro PIF, evidentemente a… - FrankyGuadax : RT @Corriere: Pif contro Pausini: «Non cantare “Bella Ciao” vuol dire prendere posizione, è una gran m...» - AlexanderLone2 : @pif_iltestimone 'Chi non è con noi, è contro di noi' dicevano i fascisti degli anni 30, e i sinistri filo stalinisti figli di papà del 2020 -