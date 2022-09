Napoli, Meret: “Sto vivendo un ottimo momento, voglio crescere ancora tanto” (Di venerdì 16 settembre 2022) “Sono felice del momento che sto attraversando e vorrei crescere ancora tanto”. Alex Meret è intervenuto in un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss nella quale ha parlato dell’inizio di stagione del Napoli, a cominciare dal successo a Glasgow contro i Rangers in Champions League: “Abbiamo conquistato una vittoria importante su un campo molto caldo. Loro hanno spinto tanto, noi siamo stati bravi a controllare la gara, siamo rimasti equilibrati e lucidi e poi abbiamo colpito nella ripresa. E’ stata bella e decisiva la mia parata nel primo tempo perchè ha consentito poi di ribattere la loro aggressività e prendere la gara in mano col passare dei minuti. E’ stata una prova di maturità e siamo molto contenti di come stiamo procedendo sia in Champions che in ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) “Sono felice delche sto attraversando e vorrei”. Alexè intervenuto in un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss nella quale ha parlato dell’inizio di stagione del, a cominciare dal successo a Glasgow contro i Rangers in Champions League: “Abbiamo conquistato una vittoria importante su un campo molto caldo. Loro hanno spinto, noi siamo stati bravi a controllare la gara, siamo rimasti equilibrati e lucidi e poi abbiamo colpito nella ripresa. E’ stata bella e decisiva la mia parata nel primo tempo perchè ha consentito poi di ribattere la loro aggressività e prendere la gara in mano col passare dei minuti. E’ stata una prova di maturità e siamo molto contenti di come stiamo procedendo sia in Champions che in ...

anperillo : Vittoria d’oro, #Napoli super. Tutti bravi, compreso #Zielinski nonostante i rigori sbagliati. Su tutti lo straripa… - DiMarzio : .@sscnapoli | Alex #Meret ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del momento personale e del club azzurro - serieAnews_com : ?? #Napoli, Alex #Meret apre al rinnovo in azzurri: 'Ne stiamo parlando' - sportface2016 : #Napoli #Meret: 'Sto vivendo un ottimo momento, voglio crescere ancora tanto' - andyru78 : RT @PolliceAzzurro: #Meret ha un talento che non ruba l'occhio agli amanti del pacchiano, ma che gli ha permesso di arrivare a #Napoli a 22… -