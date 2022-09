MotoGP, Augusto Fernandez correrà dal 2023 con il Team Tech3 GasGas (Di venerdì 16 settembre 2022) Il quadro è chiaro. Era solo questione di tempo e questa è arrivata: la KTM ha annunciato, infatti, che dal 2023 al fianco dello spagnolo Pol Espargaró ci sarà nel Team Tech3 GagGas lo spagnolo Augusto Fernandez, attuale leader della classifica iridata di Moto2, prendendo il posto dell’australiano Remy Gardner. L’aussie andrà in Superbike, avendo firmato un accordo con la Yamaha Team GRT. In questo effetto domino, lo spagnolo Raul Fernandez passerà alla RNF Aprilia “È fantastico poter fare il salto in MotoGP con GasGas. Voglio ringraziare tutti coloro che mi circondano e mi sostengono da quando ho firmato con il Team Red Bull KTM Ajo l’anno scorso”, ha dichiarato Fernandez. “Sono davvero felice. È un ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) Il quadro è chiaro. Era solo questione di tempo e questa è arrivata: la KTM ha annunciato, infatti, che dalal fianco dello spagnolo Pol Espargaró ci sarà nelGagGas lo spagnolo, attuale leader della classifica iridata di Moto2, prendendo il posto dell’australiano Remy Gardner. L’aussie andrà in Superbike, avendo firmato un accordo con la YamahaGRT. In questo effetto domino, lo spagnolo Raulpasserà alla RNF Aprilia “È fantastico poter fare il salto incon. Voglio ringraziare tutti coloro che mi circondano e mi sostengono da quando ho firmato con ilRed Bull KTM Ajo l’anno scorso”, ha dichiarato. “Sono davvero felice. È un ...

