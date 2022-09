Milan, chi sostituisce Leao? In pole c'è Saelemaekers, ma Pioli studia un'altra soluzione (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Milan si avvicina alla super sfida di domenica sera contro il Napoli, a San Siro, con un grosso interrogativo di formazione, relativo all'assenza... Leggi su calciomercato (Di venerdì 16 settembre 2022) Ilsi avvicina alla super sfida di domenica sera contro il Napoli, a San Siro, con un grosso interrogativo di formazione, relativo all'assenza...

acmilan : Who was the last player before Alexis to score in two consecutive #UCL matches? Find out ?? - Gazzetta_it : Coubis fa passi da... gigante: il Milan del futuro avrà un'opzione in più in difesa - AntoVitiello : #Pioli: “Chi può giocare al posto di #Giroud? Olivier è contento di giocare sempre (ride). #DeKetelaere può farlo,… - cmdotcom : Milan, chi sostituisce Leao? In pole c'è Saelemaekers, ma Pioli studia un'altra soluzione - AbateCapitano : @UbriacoACM Motivi lavorativi, c’è chi invece ha saltato il milan per andare in ferie?? -