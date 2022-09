“Meloni come Moro”, minacce di morte Br a leader FdI (Di venerdì 16 settembre 2022) minacce di morte a Giorgia Meloni con una stella cerchiata a 5 punte delle Brigate Rosse e scritte "Meloni come Moro" e "Meloni preparati", in vernice rossa, sono comparse su alcuni cartelloni elettorali e sui manifesti con le foto di Giorgia Meloni. Lo denuncia in una nota Raffaele Speranzon, candidato di Fdi e capogruppo consiliare veneto. Le scritte, spiega Speranzon nel post Facebook, sono comparse "a 100 metri da dove è stato assassinato Sergio Gori ed a poche centinaia di metri da dove è stato assassinato il commissario Alfredo Albanese".La leader di Fratelli d’Italia ha riferito dell’episodio commentando su Twitter: "A Mestre nuove minacce a firma #BrigateRosse. Quando esponenti politici e delle istituzioni ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 settembre 2022)dia Giorgiacon una stella cerchiata a 5 punte delle Brigate Rosse e scritte "" e "preparati", in vernice rossa, sono comparse su alcuni cartelloni elettorali e sui manifesti con le foto di Giorgia. Lo denuncia in una nota Raffaele Speranzon, candidato di Fdi e capogruppo consiliare veneto. Le scritte, spiega Speranzon nel post Facebook, sono comparse "a 100 metri da dove è stato assassinato Sergio Gori ed a poche centinaia di metri da dove è stato assassinato il commissario Alfredo Albanese".Ladi Fratelli d’Italia ha riferito dell’episodio commentando su Twitter: "A Mestre nuovea firma #BrigateRosse. Quando esponenti politici e delle istituzioni ...

