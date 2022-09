Mario Balotelli barcolla dopo una festa e non si presenta agli allenamenti | cosa succede a Supermario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 settembre 2022) Cammina con un’andatura incertamentre esce da un locale di Losanna, in Svizzera. Ai suoi fianchi due persone lo sorreggono per non farlo cadere. Il video che immortala il calciatore italiano, a poche settimane dall’inizio della sua avventura al Sion, non fa ben sperare i tifosi. Anche perché dalla serata in questione Supernon si è piùto. Tutto regolare, dice l’allenatore del club svizzero Paolo Tramezzani. Il motivo dell’assenza sarebbe legato a una cura antibiotica in corso di svolgimento per l’attaccante che ha lasciato in fretta e furia i turchi dell’Adana Demirspor nell’ultima sessione di mercato,il duro litigio con il tecnico Vincenzo Montella. Anche il presidente del Sion, Christian Constantin, rassicura i ...