Lucca Comics & Games 2022 | Norihiro Yagi sarà ospite di Star Comics

illubot3 : Norihiro Yagi, l’autore di “Claymore”, sarà ospite a Lucca Comics 2022: - zerpyco : RT @RedCapes_it: Lucca Comics & Games 2022 – Norihiro Yagi, autore di Claymore, sarà ospite di Star Comics - venti4ore : Lucca Comics and Games, per l’edizione 2022 arriva il maestro Norihiro Yagi - RedCapes_it : Lucca Comics & Games 2022 – Norihiro Yagi, autore di Claymore, sarà ospite di Star Comics - David_c05 : Il maestro Norihiro Yagi (Claymore) ospite Star Comics a Lucca Comics and Games 2022 -

Il vincitore del concorso riceverà l'opera dell'artista e due biglietti per il& Games 2022 . Per tutte le informazioni vi rimandiamo sul sito del concorso .Se parteciperete all'edizione di quest'anno del&Games, potrete conoscere il team di Trixo, che ha anche vinto il premio&Games Factory, una vera e propria vittoria non solo per il ...Norihiro Yagi, autore dei manga "Claymore" e "Ariadne in the Blue Sky", sarà ospite di Star Comics a Lucca Comics and Games 2022.Durante la live Twitch di ieri sera, giovedì 15 settembre, Star Comics e Lucca Comics & Games hanno annunciato con grande emozione un importante ospite internazionale che impreziosirà con la sua prese ...