LIVE – Ginnastica ritmica, Mondiali Sofia 2022: All-Around a squadre con le Farfalle (DIRETTA) (Di venerdì 16 settembre 2022) La DIRETTA testuale dell’All-Around a squadre ai Mondiali di Ginnastica ritmica, in scena a Sofia (Bulgaria) dal 14 al 18 settembre. Le Farfalle sono pronte a fare il loro esordio nel concorso generale per andare a caccia del podio. Le prime tre posizioni regaleranno il pass diretto per le Olimpiadi di Parigi 2022. Appuntamento dalle ore 13.30 fino alle ore 17.55. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO 13.20 – Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA testuale dell’All-Around a squadre ai Mondiali di Ginnastica ritmica SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Latestuale dell’All-aidi, in scena a(Bulgaria) dal 14 al 18 settembre. Lesono pronte a fare il loro esordio nel concorso generale per andare a caccia del podio. Le prime tre posizioni regaleranno il pass diretto per le Olimpiadi di Parigi. Appuntamento dalle ore 13.30 fino alle ore 17.55. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO 13.20 – Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale dell’All-aidiSportFace.

Quotidianinet : LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli d’oro al nastro e di bronzo alle clavette, talent… - zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Mondiali 2022 in DIRETTA: Farfalle contro tutti serve essere più forti delle giurie! -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Mondiali 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli d’oro al nastro e di bronzo alle clavette talento… -