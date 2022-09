L'Africa in fiamme (Di venerdì 16 settembre 2022) L’attentato terroristico di matrice jihadista verificatosi lo scorso 6 settembre a Chipene, in Mozambico, che è costato la vita a suor Maria De Coppi, 83enne comboniana italiana originaria di Vittorio Veneto, ha riacceso i riflettori sul Mozambico che appare sempre piu’ fuori controllo. Ma l’Africa è da tempo il terreno di scontro delle principali organizzazioni terroristiche islamiche che colpiscono ogni giorno Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Somalia, Repubblica Democratica del Congo, solo per citarne alcune. E tutto questo mentre sul Continente si allunga l’ombra di Mosca. Michele Tallarini Research Fellow presso Università degli Studi di Bergamo e del Centro studi ITSS di Verona. Leggi su panorama (Di venerdì 16 settembre 2022) L’attentato terroristico di matrice jihadista verificatosi lo scorso 6 settembre a Chipene, in Mozambico, che è costato la vita a suor Maria De Coppi, 83enne comboniana italiana originaria di Vittorio Veneto, ha riacceso i riflettori sul Mozambico che appare sempre piu’ fuori controllo. Ma l’è da tempo il terreno di scontro delle principali organizzazioni terroristiche islamiche che colpiscono ogni giorno Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Somalia, Repubblica Democratica del Congo, solo per citarne alcune. E tutto questo mentre sul Continente si allunga l’ombra di Mosca. Michele Tallarini Research Fellow presso Università degli Studi di Bergamo e del Centro studi ITSS di Verona.

