Juve, non solo Allegri: in conto vanno messe anche le colpe di Agnelli (Di venerdì 16 settembre 2022) Tutti con l’indice puntato contro Max Allegri: è lui il colpevole della crisi della Juventus. Noi tra i primi, sia chiaro. Non... Leggi su calciomercato (Di venerdì 16 settembre 2022) Tutti con l’indice puntato contro Max: è lui ilvole della crisi dellantus. Noi tra i primi, sia chiaro. Non...

Gazzetta_it : Juve senza identità né gioco: ecco perché #Allegri va esonerato - RealPiccinini : Perdere contro il bel Benfica di Schmidt ci può stare, ma la Juve è durata solo 20’. Non la vedevo dal vivo da un p… - FBiasin : #Galeone alla gazza: “La #Juve è una squadra mediocre, anche al completo con Di Maria, Pogba, Chiesa e gli altri,… - cmdotcom : #Juve, non solo #Allegri: in conto vanno messe anche le colpe di #Agnelli [@GianniVisnadi] - Pacifisting11 : RT @ErFaina1888: CLAMOROSO JUVE Domenica sulla panchina della #Juventus non siederà Allegri ++presto nuovi aggiornamenti++ -