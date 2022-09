iPhone 14 a rate, dove conviene? Tutti i prezzi, le offerte e le promo in corso (Di venerdì 16 settembre 2022) Esce oggi ufficialmente l’iPhone 14, il nuovo smartphone di casa Apple, e in vista del grande giorno le compagnie telefoniche hanno dato vita a delle promo per poter acquistare il dispositivo rateizzandolo o in un’unica soluzione: dove conviene di più? Scopriamolo assieme. iPhone 14, 16/9/2022 – Computermagazine.itiPhone 14 CON WINDTRE Partiamo dalla compagnia telefonica Windtre, che ha pubblicato recentemente il proprio listino prezzi relativo ai vari modelli di iPhone 14. Tenendo in considerazione solo il modello standard, quindi non il Plus, il Pro o il Pro Max, l’iPhone 14 da 128 giga sarà acquistabile a 24,99 euro al mese per 30 mesi, anticipo di 0 euro con finanziamento. In abbinamento bisognerà sottoscrive ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Esce oggi ufficialmente l’14, il nuovo smartphone di casa Apple, e in vista del grande giorno le compagnie telefoniche hanno dato vita a delleper poter acquistare il dispositivoizzandolo o in un’unica soluzione:di più? Scopriamolo assieme.14, 16/9/2022 – Computermagazine.it14 CON WINDTRE Partiamo dalla compagnia telefonica Windtre, che ha pubblicato recentemente il proprio listinorelativo ai vari modelli di14. Tenendo in considerazione solo il modello standard, quindi non il Plus, il Pro o il Pro Max, l’14 da 128 giga sarà acquistabile a 24,99 euro al mese per 30 mesi, anticipo di 0 euro con finanziamento. In abbinamento bisognerà sottoscrive ...

traliccio : @martaistheceo Sono gli stessi che hanno comprato (a rate) l'iphone 11 12 e 13 malati mentali - mbx1900 : Tizio lavora; Tizio guadagna X; Tizio,che lavora,si regala un IPhone (cosa legittima); Tizio decide di spalmare… - infoitscienza : iPhone 14: come comprarli a rate con TIM, Iliad, WindTre o Fastweb - canislupus80 : @Mondoinfiamme @RobertoBocci @TheJackSparrow Io non guadagno grandi cifre, cerco di non esagerare con le spese per… - infoitscienza : Vodafone, iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max e 14 Plus a rate -