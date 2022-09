Il futuro dell’Atalanta? Facciamo parlare i dati | con questi gol la differenza tra segnati e presi alta classifica possibile

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 16 settembre 2022) Quando Gasperini è stato stuzzicato da domande che riguardavano la posizione di vertice della sua Atalanta, il tecnico atalantino ha risposto in questo modo: “La testa dellaè come la maglia rosa: non sai se vincerai il Giro d’Italia, …