FOCUS – Inzaghi e la scelta del portiere: ad ottobre possibile momento verità (Di venerdì 16 settembre 2022) Inzaghi alle prese con il dubbio portiere Nel corso di questa stagione Simone Inzaghi si sta ritrovando con un ballottaggio in più: ossia scegliere il portiere da utilizzare tra Handanovic e Onana. Fino ad oggi il capitano è stato utilizzato solo in campionato, mentre il camerunense solo in Coppa. Da capire quanto durerà questa alternanza con una risposta, secondo il Corriere dello Sport, che potrebbe arrivare tra un mese. “La previsione era che Onana avrebbe avuto l’opportunità di scendere in campo, ogni tanto, e comunque partendo da qualche match sulla carta più agevole, così da permettergli un approccio soft. Non a caso la prima ipotesi era stata la sfida con la Cremonese dello scorso 30 agosto”. “Invece, come già sottolineato, il debutto è arrivato addirittura con il Bayern, vale a dire una delle favorite ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 16 settembre 2022)alle prese con il dubbioNel corso di questa stagione Simonesi sta ritrovando con un ballottaggio in più: ossia scegliere ilda utilizzare tra Handanovic e Onana. Fino ad oggi il capitano è stato utilizzato solo in campionato, mentre il camerunense solo in Coppa. Da capire quanto durerà questa alternanza con una risposta, secondo il Corriere dello Sport, che potrebbe arrivare tra un mese. “La previsione era che Onana avrebbe avuto l’opportunità di scendere in campo, ogni tanto, e comunque partendo da qualche match sulla carta più agevole, così da permettergli un approccio soft. Non a caso la prima ipotesi era stata la sfida con la Cremonese dello scorso 30 agosto”. “Invece, come già sottolineato, il debutto è arrivato addirittura con il Bayern, vale a dire una delle favorite ...

