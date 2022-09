Federer annuncia il ritiro | «Sono una delle persone più fortunate del mondo | ma conosco il mio corpo»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 settembre 2022) Ieri Rogerhato il suo. La Laver Cup della settimana prossima sarà il suo ultimo torneo. Ha affidato l’annuncio ad un video pubblicato sui social insieme ad una lunga lettera, che vi proponiamo sotto. “Dei tanti doni che il tennis mi ha fatto negli anni, il più grande, senza dubbio, restano leche ho incontrato in questi anni: gli amici, gli avversari e soprattutto i tifosi. Voglio condividere una notizia con voi. Come molti di voi sapranno, gli ultimi tre anni mi hanno presentato molte sfide in termini di infortuni e operazioni. Ho lavorato duro per tornare in condizione mail mioe i suoi limiti. E i suoi messaggi ultimamente non avrebbero potuto essere più chiari. Ho 41 anni, ho giocato più di 1500 partite per oltre 24 anni. Il tennis mi ...