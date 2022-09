Covid: 294 nuovi casi e nessun decesso in Alto Adige (Di venerdì 16 settembre 2022) L'Alto Adige registra oggi 294 nuovi casi Covid (11 pcr e 283 test antigienici), mentre il numero delle vittime della pandemia resta fermo a 1533. L'incidenza settimanale sale a 323 (+14). Si trovano ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) L'registra oggi 294(11 pcr e 283 test antigienici), mentre il numero delle vittime della pandemia resta fermo a 1533. L'incidenza settimanale sale a 323 (+14). Si trovano ...

