Conte a sinistra, Meloni a destra. Il voto decreterà due poli (Di venerdì 16 settembre 2022) “In queste elezioni ci saranno solo due vincitori: Giorgia Meloni a destra e Giuseppe Conte a sinistra”. A meno di dieci giorni dalle urne è doveroso tirare una linea e capire in che direzione stia andando la campagna elettorale cui stiamo assistendo. Ad avere le idee chiare è il professor Domenico De Masi: “Le dirò di più – aggiunge – Gli altri perderanno e credo anche che molto probabilmente Enrico Letta e Matteo Salvini dovranno lasciare la leadership dei loro rispettivi partiti”, spiega al nostro giornale il sociologo e intellettuale. È indubbio, in effetti, che i Cinque stelle abbiano risalito la china, almeno stando ai sondaggi. Da cosa dipende questo successo? Guardi, il Movimento ha seguito un criterio che definirei quasi “marxista”: ha scelto di rivolgersi a una classe sociale. Fa quasi strano sentirne parlare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 settembre 2022) “In queste elezioni ci saranno solo due vincitori: Giorgiae Giuseppe”. A meno di dieci giorni dalle urne è doveroso tirare una linea e capire in che direzione stia andando la campagna elettorale cui stiamo assistendo. Ad avere le idee chiare è il professor Domenico De Masi: “Le dirò di più – aggiunge – Gli altri perderanno e credo anche che molto probabilmente Enrico Letta e Matteo Salvini dovranno lasciare la leadership dei loro rispettivi partiti”, spiega al nostro giornale il sociologo e intellettuale. È indubbio, in effetti, che i Cinque stelle abbiano risalito la china, almeno stando ai sondaggi. Da cosa dipende questo successo? Guardi, il Movimento ha seguito un criterio che definirei quasi “marxista”: ha scelto di rivolgersi a una classe sociale. Fa quasi strano sentirne parlare ...

ItaliaViva : #ItaliaSulSerio è alternativa a questo PD che fatichiamo a riconoscere. Un PD che insegue Conte e sembra la copia s… - fattoquotidiano : Conte alla Festa del Fatto: “Pd dice ‘la sinistra c’est moi’, crede di avere il monopolio. Io penso che ‘progressis… - riotta : Alla Festa del Fatto ex premier Conte conferma di non voler più mandare armi contro Putin, smorza il sostegno avuto… - RistagnoAnna : RT @l_angiolini: @PoliticaPerJedi @mariolavia il PD é a rischio perché non prende una decisione chiara di che visione voglia rappresentare… - pary1977 : RT @Fabry0222: Landini gela Letta: “ne destra ne sinistra, l’importante è partecipare”. Ormai è chiaro a tutti che Letta dopo le elezioni v… -