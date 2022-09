Clotet | “Sfruttato i punti deboli del Benevento Rigore? Mi dicono era netto”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBrescia – Al termine della sfida valevole per la sesta giornata di Serie B contro il, Pepha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dal tecnico catalano del Brescia dopo la gara contro i giallorossi di Fabio Caserta. Infortunio – Ho avuto una contrattura dopo l’occasione di Galazzi, non sul gol di Bianchi. La squadra è stata perfetta, era una serata molto speciale, davanti a una tifoseria incredibile. Abbiamo giocato in dodici, ringrazio tutti i tifosi. Prestazione – Mi è piaciuta molto la partita di oggi, abbiamo limitato gli errori edell’avversario. Siamo stati verticali, incisivi e dominanti. Non guardiamo la classifica e quanto manca alla salvezza, dobbiamo giocare partita dopo partita con questa ...