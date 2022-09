‘Chiese a porte aperte’ | La nuova app rivoluzionaria fa rivivere le nostre chiese

(Di venerdì 16 settembre 2022) L’applicazione “aperte” punta a rivoluzionare il turismo religioso aprendo ledelle, permettendo in questo modo di visitarle. Per accedere è sufficiente la lettura del QR code all’ingresso dell’edificio, e questo permetterà l’utilizzo di una guida digitale multilingue e di un supporto per i non vedenti. Quante volte infatti è capitato di L'articoloLaappfaleproviene da La Luce di Maria.

il_male82 : Un capolavoro tra il romanico e il gotico alle porte di Milano: l'Abbazia di Mirasole a Opera. #Opera #Mirasole… - WebANTV : Un capolavoro tra il romanico e il gotico alle porte di Milano: l'Abbazia di Mirasole a Opera. #Opera #Mirasole… - CordeSant : 'Chiese a porte aperte': un progetto innovativo per valorizzare il territorio ( - PiaSorrentino : @Elisabetta231 @fanpage Hai ragione :togliamo la pensione di invalidità a tutti perché hanno scoperto troppi falsi… -

Affaritaliani.it

Leparticolari celebreranno l'evento, in vista dell'appuntamento internazionale in terra ... a lasciarci condurre da lui per oltrepassare la soglia di tutte le nostrechiuse". E di nuovo ...... tra ville, palazzi, parchi e giardini,e musei nel territorio delle cosiddette "Brianze", ...presso la sede di via I Maggio - Tutte le informazioni CASALE LITTA - 4Exodus riapre leagli ... "Il maresciallo Lombardo è stato ucciso", esposto dei figli in Procura