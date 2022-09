Cecilia Rodriguez è incinta ma non lo sa Cosa è successo?

(Di venerdì 16 settembre 2022)ha avuto un malore, nausea, vomito e molti sono convinti che sia. Lei lo racconta come sempre sui social, anche perché ha rinunciato a una serata mondana a Roma.è rimasta a casa, a Milano, ha lasciato partire Ignazio Moser da solo, dispiaciuta. Stava davvero male, ha chiamato il medico che l’ha rassicurata. “Non vado, sono stata male” ha spiegato ai follower dando la colpa ad un virus intestinale. Il volto pallido,è apparsa stanca e quel malessere a molti ha fatto pensare a un bebè in arrivo. Lei non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma ma per il momento non si è realizzato, i fan sperano per lei che questo indizio sia quello giusto. In pratica la sorella di Belen èe ...

lattealplutonio : immagina votare i sgeru preliavis ciabattine e altri sfigati quando esistono Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ?… - youngstunner009 : Cecilia Rodriguez è incinta? Buca un evento perché dice di stare male, per i fan la nausea è sospetta - CorriereCitta : Cecilia Rodriguez incinta: ecco le foto del ‘pancino’ e gli indizi della gravidanza - zazoomblog : Cecilia Rodriguez nasconde un “dolce segreto”? Il dubbio corre sul web - #Cecilia #Rodriguez #nasconde #“dolce - infoitcultura : Cecilia Rodriguez, ore complicate: 'Sono stata malissimo'. Cosa è accaduto -

Non arriva a Roma per la serata mondana e rimane a Milano La sorella di Belen 32enne dice che è colpa di un virus intestinale, mapotrebbe essere incinta , così almeno sussurrano i fan sul social, tutti in allerta per un'eventuale cicogna. La sorella di Belen buca un evento a Roma, arriva solo il fidanzato ...Leggi anche >è incinta La sorella di Belen sta male, per i fan la nausea è 'sospetta' La lite furibonda Mentre sul profilo Instagram condivide storie in cui si è recata in ...Non arriva a Roma per la serata mondana e rimane a Milano La sorella di Belen 32enne dice che è colpa di un virus intestinale, ma… Cecilia Rodriguez potrebbe essere incinta, così almeno sussurrano i f ...Cecilia Rodriguez incinta, è questo il rumors che impazza nelle ultime ore. Non solo dunque Aurora Ramazzotti, i cui sospetti di una gravidanza si sono poi rivelati fondati, anche un’altra Vip sarebbe ...