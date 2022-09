Case Ater in via porto di Claudio, Feola-Fata: “Tra calcinacci che crollano, situazioni di pericolo e degrado” (Di venerdì 16 settembre 2022) Fiumicino – “Sembra sempre più una passeggiata tra le rovine antiche, l’Ater dichiara la fine dei lavori nelle complesso di via porto di Claudio, ma la situazione non è certamente delle migliori. Pezzi di calcinaccio che continuano a cadere dagli edifici (come già denunciato da noi 2 anni fa) senza che sia mai stato effettuato un reale restauro, fatto salvo qualche minimo intervento che non basta però ad arginare il problema”. È quanto dichiarano in una nota il presidente Roberto Feola e Patrizia Fata del circolo territoriale Patria e Libertà – 4 Aprile 1992 di Fratelli d’Italia a Fiumicino “Una problematica annosa che da decenni affligge i residenti, – proseguono – che con volontà e dedizione cercando di affrontare le situazioni di difficoltà migliorando il ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 16 settembre 2022) Fiumicino – “Sembra sempre più una passeggiata tra le rovine antiche, l’dichiara la fine dei lavori nelle complesso di viadi, ma la situazione non è certamente delle migliori. Pezzi dio che continuano a cadere dagli edifici (come già denunciato da noi 2 anni fa) senza che sia mai stato effettuato un reale restauro, fatto salvo qualche minimo intervento che non basta però ad arginare il problema”. È quanto dichiarano in una nota il presidente Robertoe Patriziadel circolo territoriale Patria e Libertà – 4 Aprile 1992 di Fratelli d’Italia a Fiumicino “Una problematica annosa che da decenni affligge i residenti, – proseguono – che con volontà e dedizione cercando di affrontare ledi difficoltà migliorando il ...

