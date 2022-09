Borse europee in rosso nel giorno delle 4 streghe. A Milano scivola Tim (Di venerdì 16 settembre 2022) Listini ancora in ribasso in una settimana segnata dall’inflazione Usa. Debole Wall Street dopo che il Dj alla vigilia ha chiuso sui minimi da due mesi. Euro sotto la parità contro il biglietto verde, il gas scende a meno di 200 euro al MWh Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 16 settembre 2022) Listini ancora in ribasso in una settimana segnata dall’inflazione Usa. Debole Wall Street dopo che il Dj alla vigilia ha chiuso sui minimi da due mesi. Euro sotto la parità contro il biglietto verde, il gas scende a meno di 200 euro al MWh

