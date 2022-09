Anziani fragili, Confcommercio: “Mettiamo in rete farmacie, ambulatori, laboratori e presidi sanitari per gestire il bisogno”. Il via a Genova (Di venerdì 16 settembre 2022) Una soluzione per i cittadini più fragili, Anziani e non, che vivono a casa? Mettere in rete erogatori per il sostegno, la cura, l’assistenza, l’assistenza integrata, le prestazioni ambulatoriali e di laboratorio, le prestazioni sanitarie e chirurgiche domiciliari o in strutture del territorio. Se ne parla tanto, specialmente dalla pandemia in poi. Ora Confcommercio Sanità e Salute propone un progetto pilota sul territorio di Genova, dove il piano è stato illustrato nell’ultimo giorno del Silver Economy Forum. Il progetto parte dal presupposto che l’esplosione delle necessità di servizi socio-sanitari per “acute care” e “long term care”, generata da una maggiore diffusione della consapevolezza del diritto alla salute, invecchiamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Una soluzione per i cittadini piùe non, che vivono a casa? Mettere inerogatori per il sostegno, la cura, l’assistenza, l’assistenza integrata, le prestazioniali e dio, le prestazionie e chirurgiche domiciliari o in strutture del territorio. Se ne parla tanto, specialmente dalla pandemia in poi. OraSanità e Salute propone un progetto pilota sul territorio di, dove il piano è stato illustrato nell’ultimo giorno del Silver Economy Forum. Il progetto parte dal presupposto che l’esplosione delle necessità di servizi socio-per “acute care” e “long term care”, generata da una maggiore diffusione della consapevolezza del diritto alla salute, invecchiamento ...

