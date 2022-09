Serie A, è l’ora dei big match: dove vedere la settima giornata gratis (Di giovedì 15 settembre 2022) Il campionato di Serie A è partito da poco più di un mese, le prime sei giornate hanno delineato lo stato di forma dei club e la classifica ha mostrato le prime sorprese di stagione. Quello che inizia venerdì sera con l’anticipo tra Salernitana e Lecce sarà l’ultimo turno prima della pausa per le Nazionali: le squadre saluteranno i propri giocatori convocati dai commissari tecnici in giro per il mondo e torneranno in campo il fine settimana del 1 e 2 ottobre. È stato un vero e proprio tour de force quello a cui abbiamo assistito da inizio agosto ad oggi. Complice la lunga sosta per il Mondiale in Qatar che si svolgerà tra novembre e dicembre, il calendario dei campionati europei prevede una road map serratissima in tutti gli altri mesi dell’anno. Solo in queste prime settimane, ad esempio, oltre alla Serie A si sono ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 settembre 2022) Il campionato diA è partito da poco più di un mese, le prime sei giornate hanno delineato lo stato di forma dei club e la classifica ha mostrato le prime sorprese di stagione. Quello che inizia venerdì sera con l’anticipo tra Salernitana e Lecce sarà l’ultimo turno prima della pausa per le Nazionali: le squadre saluteranno i propri giocatori convocati dai commissari tecnici in giro per il mondo e torneranno in campo il finena del 1 e 2 ottobre. È stato un vero e proprio tour de force quello a cui abbiamo assistito da inizio agosto ad oggi. Complice la lunga sosta per il Mondiale in Qatar che si svolgerà tra novembre e dicembre, il calendario dei campionati europei prevede una road map serratissima in tutti gli altri mesi dell’anno. Solo in queste primene, ad esempio, oltre allaA si sono ...

