Salvo Sottile | la rivelazione shock

TeleradioNews : Caserta. In TV la storia del maresciallo scagionato dopo 4 anni di carcere e 14 di traversìe - Giovedi 15 settembre… - mel_cri : Toh a #lavitaindiretta un volto nuovo che non si vede mai in TV! #serenabortone! Certo che Coletta ce la propina a… - zazoomblog : I FATTI VOSTRI: ANNA FALCHI E SALVO SOTTILE RIAPRONO LA PIAZZA PIÙ FAMOSA DELLA TV - #FATTI #VOSTRI: #FALCHI… - gianlu_79 : RT @lorenzog31: I FATTI VOSTRI: ANNA FALCHI E SALVO SOTTILE RIAPRONO LA PIAZZA PIÙ FAMOSA DELLA TV #IFattiVostri @salvosottile https://t.co… - fabriziomico : RT @UnDueTreBlog: I Fatti Vostri - Nuova stagione 2022/2023 - Riapre la Piazza di Rai 2 con Salvo Sottile e Anna Falchi. -

'Aver riportato Rai2 ai fasti di una volta è una soddisfazione', la rivelazione di Anna Falchi Accanto a, la conduttrice finlandese è riuscita a dare nuova linfa a I Fatti Vostri . ......poi accettare inaspettatamente la proposta di Signorini. Tanto è bastato per ricevere ... 'Non sarà per niente buona, nasconde unavena di perfidia. Lei stessa mi ha detto: 'Non avrei ...Giovedi 15 settembre su Rai 2, ospite di Salvo Sottile, nella trasmissione “I fatti Vostri“, dalle ore 11 in poi, sarà in diretta il maresciallo dei carabi ...15:28:43 Domani (giovedi 15 settembre ) su Rai 2 ospite di Salvo Sottile nella trasmissione “I fatti Vostri “ dalle ore 11.00 in poi sarà in diretta il maresciallo dei carabiniere Alfonso Bolognesi. S ...