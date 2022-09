ROGER FEDERER HA DETTO STOP: LA LAVER CUP SARÀ IL SUO ULTIMO TORNEO (Di giovedì 15 settembre 2022) Stavolta non è più solo un’ipotesi: ROGER FEDERER ha annunciato definitivamente il suo ritiro dal mondo del tennis, quello dal quale manca ormai da 14 mesi, cioè dall’ultima partita giocata contro Hubert Hurkacz sull’erba di Wimbledon mercoledì 7 luglio 2021. Quel quarto di finale dell’amato TORNEO londinese resterà l’ULTIMO incontro disputato dal fuoriclasse svizzero nel circuito ATP: si regalerà un ULTIMO giro di giostra alla LAVER Cup in programma a Londra dal 23 al 25 settembre, senza sapere ancora se potrà effettivamente scendere in campo o se darà il suo contributo all’interno di Team Europe, opposto ai giocatori provenienti da tutti gli altri continenti. Niente bagno di folla a Basilea, il TORNEO di casa, in programma a fine ottobre e che da mesi avevi già ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 15 settembre 2022) Stavolta non è più solo un’ipotesi:ha annunciato definitivamente il suo ritiro dal mondo del tennis, quello dal quale manca ormai da 14 mesi, cioè dall’ultima partita giocata contro Hubert Hurkacz sull’erba di Wimbledon mercoledì 7 luglio 2021. Quel quarto di finale dell’amatolondinese resterà l’incontro disputato dal fuoriclasse svizzero nel circuito ATP: si regalerà ungiro di giostra allaCup in programma a Londra dal 23 al 25 settembre, senza sapere ancora se potrà effettivamente scendere in campo o se darà il suo contributo all’interno di Team Europe, opposto ai giocatori provenienti da tutti gli altri continenti. Niente bagno di folla a Basilea, ildi casa, in programma a fine ottobre e che da mesi avevi già ...

angelomangiante : Si ritira il Tennis. Un giorno triste. Roger #Federer è stato tutto. La classe, il rispetto, colpi divini. Ha cost… - WeAreTennisITA : Si chiude l’era di #RogerFederer ?? Il momento che non volevamo arrivasse mai oggi è realtà: Federer lascia il tenni… - FiorinoLuca : Frasi storiche su Roger #Federer 'Ci sono dei ragazzi di qualità in arrivo, ma questo è speciale' Pete Sampras 'N… - GiorgioCMascion : RT @lUltimoUomo: 'L’amore per Federer non nasce solo dai suoi successi e dal suo tennis impossibile, ma anche da come ha conciliato questa… - NickMar11 : RT @AdrianoPanatta: Oggi non si è ritirato Roger Federer,si è ritirato IL TENNIS. -