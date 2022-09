Putin e Xi si incontrano al vertice SCO

(Di giovedì 15 settembre 2022) Il presidente russo Vladimire quello cinese Xi Jinping sialdei leader dei Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO). I due leader parleranno delle crescenti tensioni con l’Occidente. Vladimire Xi Jinping sialSCO Il presidente russo Vladimirè arrivato a Samarcanda, in Uzbekistan,

Agenzia ANSA

e Xi Jinping sia Samarcanda e anche i putiniani cercano di giustificare le simpatie cinesi del presidenti. L'idea dei cittadini invece la mostra bene un cartone animato Sullo stesso ......42 Russia, dal 17 marzo fuori dalla Corte europea dei diritti dell'uomo 16:32 Melitopol, udite esplosioni in zona base aerea russa 16:21 Cremlino:e Xi Jinping siin Uzbekistan il 15 ... Ucraina, missili colpiscono diga della città di Zelensky, residenti evacuati. Putin incontra Xi Il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping si incontrano al vertice dei leader dei Paesi dell'SCO.Putin e Xi Jinping si incontrano in Uzbekistan. Blinken ringrazia Draghi per la solidarietà dimostrata al suo paese.