Poco rassicurante La Gruber attacca la Meloni? E la Moratti la sistema | botta e risposta su La7

(Di giovedì 15 settembre 2022) Letiziatra gli ospiti di Lillinella puntata di giovedì 15 settembre di Otto e Mezzo. L'ex sindaco di Milano, nonché vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, viene incalzata dalla conduttrice di La7. Prima si parte con i fondi russi, su cui lareplica immediatamente: "Credo che le rivelazioni non provengono da scoop giornalistici, ma dal segretario di Stato americano. Sarebbe gravissimo se alcuni politici italiani fossero coinvolti, ma senza certezze credo non sia corretto esprimersi". Ma non finisce qui, perché larincara la dose, questa volta su Giorgia: "Si fida di lei che si candida a governare l'Italia?". "Credo - dice senza esitare la- che chiunque voglia guidare il Paese debba essere fedele ai valori ...

Io30820652 : @AStramezzi Nessuno getta croci!Chiedere spiegazioni è lecito Di primo acchito sentite certe affermazioni è poco ra… - RSSMauro : @PolScorr Sostengono che Meloni nel confronto sia riuscita a tranquillizzare l'elettorato moderato che perciò la vo… - GioLario : @Fabio26405960 Io più che la cintura ho guardato la faccia, se era la badante la trovo poco rassicurante . - fRa_gAv : Faccio una riflessione più ampia sul tema dell'errore partendo dalla poco rassicurante spiegazione dell'AIA sul man… - kiariva46 : @valy_s @todorov_denis Mammamia hanno un aspetto poco rassicurante....ricordano un po' i cosacchi degli zar..che di… -

Fumettologica

Sul futuro incombe ilprecedente del Mar cinese meridionale, dove Pechino negli ultimi anni ha fortificato atolli disabitati per estendere il proprio controllo sulle risorse ......troverete un caldo più, secco e sopportabilissimo, ma anche ulteriori possibilità per rendere ancora più magico e intrigante l'itinerario in questo paese mai scontato e decisamente... Profanare il (black) metal: una riflessione su Mavado Charon MILANO - Sabato 17 settembre esce “Marcella poco a poco, passo passo…!” cofanetto con due libri dedicati a Marcella Bella in un evento speciale nella ...E a chi lo incalza sul centro-destra dato per vincente, Bonelli risponde: «Per noi non è assolutamente vincente, c'è tutta una partita ancora da giocare» ...