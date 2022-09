Papa Francesco | ' Il dialogo con la Russia puzza ma si deve fare Armi all' Ucraina? Chi si difende ama'

antoniospadaro : ANSA - La Cina 'apprezza la benevolenza e la cordialità' di Papa Francesco e continuerà a 'comunicare col Vaticano'… - vaticannews_it : Vicinanza e ecumenismo, le parole chiave dell'incontro privato del #Papa, questa mattina, con i membri della Compag… - santegidionews : Andrea Riccardi, il blog: #PapaFrancesco in Kazakistan, messaggero di dialogo e di unità - CmcMilano : RT @Tornielli: Il Papa: è difficile dialogare con chi ha iniziato una guerra, ma si deve farlo - Vatican News - telodogratis : Papa Francesco: “Armi all’Ucraina? Difendersi è lecito” -

21.45 Eutanasia,: uccidere non è umano "Uccidere non è umano. Punto. Se tu uccidi con motivazioni, alla fine ucciderai sempre di più. Uccidere lasciamolo alle bestie". Cosìrispondendo ai giornalisti, durante il volo di ritorno dal Kazakistan, su come vede il dibattito sull'eutanasia. "La fabbrica delle armi è un commercio assassino", ha detto ancora. Armi ...Il pontefice lo ha detto rispondendo ai giornalisti sul volo lo riportava a Roma al termine del viaggio apostolico in Kazakhstan. 'La motivazione è quella che in gran parte qualifica la moralità di ...Il discorso pronunciato dal Santo Padre in chiusura del “VII Congress of Leaders of World and Traditional Religions” in Kazakhstan ...Papa Francesco durante il viaggio di ritorno dal Kazakhstan: "Chi non si difende, chi non difende qualcosa, non la ama, invece chi difende, ama" ...