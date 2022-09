Mps-David Rossi, Commissione approva relazione: Pd non partecipa al voto (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – La Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi ha approvato la relazione finale sui lavori della Commissione. La relazione, al centro dei lavori della seduta di oggi, è stata approvata senza i voti del Pd che non ha partecipato alla deliberazione. “Sono soddisfatto del lavoro svolto, ci sono stati i complimenti dei capigruppo e si è registrata pressoché l’unanimità: spiace che il Pd non abbia votato la relazione. Io ho sempre sperato si potesse arrivare a una soluzione unanime, non è stato possibile, ma ciò non pregiudica la bontà del lavoro svolto”, dice all’Adnkronos il presidente della Commissione, Pierantonio Zanettin (Forza Italia). “La relazione è ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Ladi inchiesta sulla morte dihato lafinale sui lavori della. La, al centro dei lavori della seduta di oggi, è statata senza i voti del Pd che non hato alla deliberazione. “Sono soddisfatto del lavoro svolto, ci sono stati i complimenti dei capigruppo e si è registrata pressoché l’unanimità: spiace che il Pd non abbia votato la. Io ho sempre sperato si potesse arrivare a una soluzione unanime, non è stato possibile, ma ciò non pregiudica la bontà del lavoro svolto”, dice all’Adnkronos il presidente della, Pierantonio Zanettin (Forza Italia). “Laè ...

zazoomblog : Ultime Notizie – Mps-David Rossi Commissione approva relazione: Pd non partecipa al voto - #Ultime #Notizie #Mps-D… - telodogratis : Mps-David Rossi, Commissione approva relazione: Pd non partecipa al voto - Just_Morgana : RT @nicolaborzi: 1/3 Mentre oggi tutti guardano a #Siena per #Mps, è a #Roma che bisognerebbe invece guardare: si è tenuta l'ultima seduta… - mattiamattiaaa : RT @nicolaborzi: 1/3 Mentre oggi tutti guardano a #Siena per #Mps, è a #Roma che bisognerebbe invece guardare: si è tenuta l'ultima seduta… - axjus : RT @nicolaborzi: 1/3 Mentre oggi tutti guardano a #Siena per #Mps, è a #Roma che bisognerebbe invece guardare: si è tenuta l'ultima seduta… -