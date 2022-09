Milik: «Non si gioca 30 minuti, ma 90. Non si tratta di calo fisico, c’è qualcosa che non va, è colpa nostra» (Di giovedì 15 settembre 2022) L’attaccante della Juventus, Arkadiusz Milik, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Benfica in Champions League. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Nei primi minuti abbiamo avuto il controllo, abbiamo creato occasioni, segnato, non ci mancava niente. Però non si gioca trenta minuti ma novanta: non c’è stato un calo fisico, dopo trenta minuti non puoi averlo. Ci manca qualcosa, lo sappiamo, non vogliamo però trovare una scusa, qualcosa che non va. Dobbiamo prenderci le responsabilità, è colpa nostra. In Champions c’è tutto da recuperare, possiamo farlo ma serve cambiare qualcosa. Difficile dire cosa, ora dobbiamo stare zitti e mettere la testa nel ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 settembre 2022) L’attaccante della Juventus, Arkadiusz, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Benfica in Champions League. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Nei primiabbiamo avuto il controllo, abbiamo creato occasioni, segnato, non ci mancava niente. Però non sitrentama novanta: non c’è stato un, dopo trentanon puoi averlo. Ci manca, lo sappiamo, non vogliamo però trovare una scusa,che non va. Dobbiamo prenderci le responsabilità, è. In Champions c’è tutto da recuperare, possiamo farlo ma serve cambiare. Difficile dire cosa, ora dobbiamo stare zitti e mettere la testa nel ...

