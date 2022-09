Maltempo: bomba d'acqua a Cantiano, si temono dispersi (Di giovedì 15 settembre 2022) Si teme che ci siano dei dispersi a Cantiano, un paese di poco più di 2.000 abitanti, colpito da una bomba d'acqua che ha trasformato le strade in veri e propri torrenti e trascinato via auto. Non si ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) Si teme che ci siano dei, un paese di poco più di 2.000 abitanti, colpito da unad'che ha trasformato le strade in veri e propri torrenti e trascinato via auto. Non si ...

Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua nelle Marche, sei morti e tre dispersi. Soccorritori al lavoro per tutta la notte, le ricerche non ha… - Adnkronos : Bomba d’acqua nelle Marche, esondato il fiume Misa: 6 morti e 3 dispersi. #maltempo #alluvione - Agenzia_Ansa : Maltempo: bomba d'acqua nelle Marche, si temono dispersi. Paura nel paesino di Cantiano, strade come torrenti. Il s… - horottoilvetro : RT @GuyThatFly: Buonasera da @CTAairport , pomeriggio con lampi e tuoni ! Ecco la bomba d’acqua vista dalla bomba d’acqua stessa ! #Malte… - mirabellone : @ElGusty201 Quindi un volo di un aereo 2gg prima del maltempo su una zona dove è presente un radar (volo che peralt… -