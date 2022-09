Juve, Allegri a rischio? Le ultime sulla posizione del tecnico (Di giovedì 15 settembre 2022) Allegri a rischio esonero? Le ultime sulla posizione dell’allenatore della Juve dopo la sconfitta contro il Benfica Massimiliano Allegri a rischio esonero? Ci ha pensato Sky Sport a fare il punto sulla posizione dell’allenatore bianconero dopo il crollo col Benfica. Per il momento il tecnico della Juventus non sarebbe in discussione, la società non ha intenzione di cambiare guida tecnica. Quello che è sicuro, però, è che alla squadra serve un immediato cambio di rotta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022)esonero? Ledell’allenatore delladopo la sconfitta contro il Benfica Massimilianoesonero? Ci ha pensato Sky Sport a fare il puntodell’allenatore bianconero dopo il crollo col Benfica. Per il momento ildellantus non sarebbe in discussione, la società non ha intenzione di cambiare guida tecnica. Quello che è sicuro, però, è che alla squadra serve un immediato cambio di rotta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

