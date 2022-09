**Ginnastica: Mondiali ritmica, Sofia Raffaeli oro al nastro** (Di giovedì 15 settembre 2022) Sofia, 15 set. - (Adnkronos) - Sofia Raffaeli vince la medaglia d'oro al nastro ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Sofia in Bulgaria. La 18enne azzurra si impone con il punteggio di 32.650, davanti alla bulgara Stiliana Nikolova e alla slovena Vedeneeva. Per Raffaele è quarta medaglia in questa rassegna iridata, la terza d'oro. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022), 15 set. - (Adnkronos) -vince la medaglia d'oro al nastro aidi ginnasticain corso ain Bulgaria. La 18enne azzurra si impone con il punteggio di 32.650, davanti alla bulgara Stiliana Nikolova e alla slovena Vedeneeva. Per Raffaele è quarta medaglia in questa rassegna iridata, la terza d'oro.

Eurosport_IT : SOFIAAAAAAAAAAAAAAAAA ???????? Oro storico di Raffaeli nella prima finale di specialità dei Mondiali 2022 di ginnastic… - Agenzia_Ansa : Grande Italia ai Mondiali di ginnastica ritmica di Sofia in Bulgaria. Dopo l'oro al cerchio Sofia Raffaeli ha fatto… - Agenzia_Ansa : Storico oro per Sofia Raffaeli ai Mondiali di ginnastica rimica in corso a Sofia in Bulgaria. La diciottenne di Chi… - davidefent : RT @paoloigna1: Dominio impressionante #SofiaRaffaeli bronzo alle clavette ai mondiali di ginnastica ritmica - fisco24_info : Ginnastica: Mondiali di ritmica, Sofia Raffaeli oro al nastro: 18enne azzurra fa tris dopo vittorie nel cerchio e a… -