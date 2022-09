GFVIP: ALFONSO SIGNORINI CAMBIA LOOK, STUDIO E TAGLIA L’ACQUA. IL PUNTO SUL CAST (Di giovedì 15 settembre 2022) ALFONSO SIGNORINI rivoluziona il Grande Fratello Vip, al via su Canale 5 dal 19 settembre con doppio appuntamento settimanale – lunedì e giovedì – e tante novità: la casa, lo STUDIO e un CAST quasi tutto segreto. E il CAST si annuncia scoppiettante. Tra i concorrenti ufficiali troviamo Pamela Prati, Giovanni Ciacci, Wilma Goich. Tra i nomi probabili troviamo l’ex di Belen, Antonino Spinalbese, l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi. Poi la quota parenti famosi: circolano i nomi di Charlie Gnocchi, fratello di Gene Gnocchi, e Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini. Fra i nomi usciti sui maggiori portali e blog, da Dagospia a Tvblog, Carolina Marconi, Amaurys Perez, Gegia, l’opinionista politica Sara Manfuso e Attilio Romita, già volto del Tg1. E ancora Patrizia Rossetti, Cristina Quaranta, ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 15 settembre 2022)rivoluziona il Grande Fratello Vip, al via su Canale 5 dal 19 settembre con doppio appuntamento settimanale – lunedì e giovedì – e tante novità: la casa, loe unquasi tutto segreto. E ilsi annuncia scoppiettante. Tra i concorrenti ufficiali troviamo Pamela Prati, Giovanni Ciacci, Wilma Goich. Tra i nomi probabili troviamo l’ex di Belen, Antonino Spinalbese, l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi. Poi la quota parenti famosi: circolano i nomi di Charlie Gnocchi, fratello di Gene Gnocchi, e Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini. Fra i nomi usciti sui maggiori portali e blog, da Dagospia a Tvblog, Carolina Marconi, Amaurys Perez, Gegia, l’opinionista politica Sara Manfuso e Attilio Romita, già volto del Tg1. E ancora Patrizia Rossetti, Cristina Quaranta, ...

KaloTwittaCose : SOGNO CRISTINA OSPITE AL #GFVIP E LA REUNION STORICA CON MARCO ALFONSO NON DELUDERMI - Ilsuperbo89 : Alfonso, ascolta me. Confido che il pubblico social possa innamorarsi di Cristina 40 e di farla durare al #Gfvip...… - redazionerumors : Il ben informato Davide Maggio ha pubblicato la lista del cast completo del Grande Fratello Vip 7, condotto da Alfo… - darveyfeels_ : fermate il gioco, quest’anno nel cast del GFVIP manca la quota Highlinders/invitata al matrimonio di Stefania Orlan… - vitadafanboy : confidando in alfonso per un confronto in casa tra ginevra ed elettra lamborghini #gfvip -