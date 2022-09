Europa League, la Roma si riscatta: 3-0 all'HJK Helsinki (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma (ITALPRESS) – La Roma fatica nel primo tempo e dilaga nel secondo contro l'HJK Helsinki per i primi tre punti della sua Europa League. Mourinho la risolve inserendo Dybala nella ripresa in una gara giocata per 80 minuti in superiorità numerica. In gol anche Belotti e Pellegrini, premiato all'Olimpico come miglior giocatore della scorsa Conference. I finlandesi approcciano la gara con discreta personalità, andando subito vicini al gol al minuto 6 con una conclusione alta di Hostikka da posizione ghiotta. Ma le speranze ospiti si riducono al lumicino già al 14? quando Belotti si invola verso l'area e viene steso da Tenho: l'arbitro Petrescu va a rivedere l'episodio al Var ed estrae il rosso al capitano dell'Helsinki. La Roma crea, ma quando c'è da concludere spesso è ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 settembre 2022)(ITALPRESS) – Lafatica nel primo tempo e dilaga nel secondo contro l'HJKper i primi tre punti della sua. Mourinho la risolve inserendo Dybala nella ripresa in una gara giocata per 80 minuti in superiorità numerica. In gol anche Belotti e Pellegrini, premiato all'Olimpico come miglior giocatore della scorsa Conference. I finlandesi approcciano la gara con discreta personalità, andando subito vicini al gol al minuto 6 con una conclusione alta di Hostikka da posizione ghiotta. Ma le speranze ospiti si riducono al lumicino già al 14? quando Belotti si invola verso l'area e viene steso da Tenho: l'arbitro Petrescu va a rivedere l'episodio al Var ed estrae il rosso al capitano dell'. Lacrea, ma quando c'è da concludere spesso è ...

