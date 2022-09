Elisabetta II | campionessa di imparzialità | ma con Re Carlo gli inglesi saranno meno indulgenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 settembre 2022) La reginaè morta l’8 settembre. A causa dei suoi settant’ anni di regno, poche persone ricorderanno lucidamente un tempo senza la presenza della regina. È stata onnipresente, rispettata non solo in Inghilterra ma anche in altri paesi quali Stati Uniti, Australia, India, Francia, lo storico rivale del Regno Unito. Persino a Cuba è stato rispettato un periodo di lutto per la morte della regina. Non è tuttavia una sorpresa,ha difatti effettuato più di 250 visite ufficiali all’estero. Il potere della regina contava tanto sulla sua familiarità e la capacità di restare sempre un enigma, vista ma quasi mai sentita, distante ma sempre, sempre presente. Come ha detto il mio amico di Rieti, Alberto Matteucci, uno che ha realmente stimato, “comunque se ne va una donna che rappresenta ...