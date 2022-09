Elezioni: Renzi, 'non mi stupirei se interferenze in referendum 2016 come per Brexit' (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Chi dice: 'ci vorrebbe un sistema istituzionale diverso', rispondo che è vero. Ma che, proprio per cambiare il sistema, abbiamo perso Palazzo Chigi. Ma quel referendum faceva paura a troppi. Non mi stupirei se si scoprisse (a scoppio ritardato) che in quella campagna elettorale vi furono varie forme di interferenza, esattamente come per il referendum Brexit. Ormai è acqua passata, pensiamo al futuro". Così Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Chi dice: 'ci vorrebbe un sistema istituzionale diverso', rispondo che è vero. Ma che, proprio per cambiare il sistema, abbiamo perso Palazzo Chigi. Ma quelfaceva paura a troppi. Non mise si scoprisse (a scoppio ritardato) che in quella campagna elettorale vi furono varie forme di interferenza, esattamenteper il. Ormai è acqua passata, pensiamo al futuro". Così Matteonella enews.

