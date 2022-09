Domani a Pozzuoli scuole chiuse (Di giovedì 15 settembre 2022) Si trasmette l’ordinanza del Sindaco Manzoni di chiusura, per la giornata di Domani 16 settembre 2022, delle scuole di ogni ordine e grado del territorio puteolano. Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di giovedì 15 settembre 2022) Si trasmette l’ordinanza del Sindaco Manzoni di chiusura, per la giornata di16 settembre 2022, delledi ogni ordine e grado del territorio puteolano. Il Blog di Giò.

vecchiocuore : Domani sera il catino infernale di via Napoli sarà caldo come non mai. Un solo obiettivo nel cuore di Marione e Luc… - SimoNetOnTheNet : Domani #scuolechiuse a #Pozzuoli e #Quarto causa #allertaARANCIONE ? #campania #maltempo #temporali - biscottinaback : domani a pozzuoli scuole chiuse - Pozzuoli21 : Allerta meteo arancione: domani a Pozzuoli scuole chiuse - Pozzuoli21 : Ecco la Montagna Spaccata illuminata: domani chiuderà di nuovo per sei ore -