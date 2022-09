Calciomercato.com – LIVE Europa League: Feyenoord-Sturm Graz 5-0. Avanti Man United con CR7, Real Sociedad e Friburgo. Monaco 0-0, segna Hamsik | Europa League (Di giovedì 15 settembre 2022) 2022-09-15 20:10:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Corre spedita l’Europa League. La fase a gironi della seconda manifestazione continentale per ordine d’importanza quest’anno terminerà a novembre, in anticipo di circa un mese rispetto al solito, nessuna tregua dunque per Roma e Lazio. I biancocelesti di Maurizio Sarri sono partiti forte battendo 4-2 il Feyenoord, con gli olandesi che cercano di riscattarsi contro gli austriaci dello Sturm Graz, che una settimana fa si è imposto di misura sui danesi del Midtjylland: entrambe le gare valide per il Gruppo F vanno in scena alle 18.45. Nel Gruppo C i greci dell’Olympiacos ricevono i tedeschi del Friburgo, ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 15 settembre 2022) 2022-09-15 20:10:00 Amici di JustCalcio.com, viliamo l’ultima notizia a tema arrivata da.com: Corre spedita l’. La fase a gironi della seconda manifestazione continentale per ordine d’importanza quest’anno terminerà a novembre, in anticipo di circa un mese rispetto al solito, nessuna tregua dunque per Roma e Lazio. I biancocelesti di Maurizio Sarri sono partiti forte battendo 4-2 il, con gli olandesi che cercano di riscattarsi contro gli austriaci dello, che una settimana fa si è imposto di misura sui danesi del Midtjylland: entrambe le gare valide per il Gruppo F vanno in scena alle 18.45. Nel Gruppo C i greci dell’Olympiacos ricevono i tedeschi del, ...

cmdotcom : Come vola il #Bruges senza #DeKetelaere! #Onyedika, #Jutglà e #Nusa si prendono l'Europa - cmdotcom : Furto a casa di #Calhanoglu durante un derby: due arresti - DiMarzio : #AlRayyan: ufficiale la risoluzione contrattuale di #JamesRodriguez #calciomercato - sportli26181512 : Lotito gioca a scopone al bar in Molise: 'Carte, primiera e settebello!' VIDEO: Il presidente della Lazio, Claudio… - sportli26181512 : Finalmente Ronaldo: primo gol in stagione col Man United e in Europa League in carriera: Si sblocca in Transnistria… -