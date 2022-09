Banchine e logistica | così nasce il patto tra Genova e Amburgo | “Faremo crescere il porto”

(Di giovedì 15 settembre 2022) L’alleanza tra Hapag-Lloyd e Spinelli rafforzerà il trasmerci via terra. Il manager del colosso tedesco: “È un investimento a beneficio di tutta la filiera portuale”

befgroup : Al via la progettazione per elettrificare le banchine dei porti dell'AdSP dell'Adriatico Centrale #import #export… - befgroup : Inaugurata l'attività sulle prime tre banchine della nuova grande area portuale di Tuasa Singapore #import #export… -

...di navigazione e dei grandi terminalisti - ha detto Signorini - e operatori della... primo cliente in termini di volumi del porto di Genova, da azionista sullegenovesi con l'...Ingresso col 49% Hapag - Lloyd acquista, a quanto risulta, il 49% di tutto il gruppo genovese che gestisce la filieradel container dalledel porto al destinatario finale, ...GENOVA - La conferma ufficiale dell'intesa che fa sbarcare il gruppo Hapag Lloyd, primo cliente in termini di volumi del porto di Genova, da azionista sulle banchine genovesi con l'acquisizione del 49 ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...