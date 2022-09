AEW: Sarà scontro “in famiglia”, in finale per il titolo AEW ci vanno Moxley e Danielson (Di giovedì 15 settembre 2022) Il torneo per l’assegnazione del titolo AEW, rimasto vacante dopo la sospensione di CM Punk per i noti fatti del post All Out, procede spedito e la prossima settimana all’Artur Ash Stadium ci Sarà la finale del Grand Slam Tournament con cui verrà incoronato un nuovo campione. Questa notte a Dynamite si sono disputate le due semifinali, con l’ingresso in tabellone delle teste di serie Jon Moxley e Chris Jericho, che hanno affrontato rispettivamente Sammy Guevara e Bryan Danielson in una sorta di continuazione simbolica del feud tra JAS e BCC. La rivincita di Revolution Il primo match di questa notte è stato quello tra Moxley e Guevara. Lo Spanish God ha combattuto alla pari per larghi tratti del match e sfruttando l’interferenza di Anna Jay e Tay Conti, con quest’ultima che ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 15 settembre 2022) Il torneo per l’assegnazione delAEW, rimasto vacante dopo la sospensione di CM Punk per i noti fatti del post All Out, procede spedito e la prossima settimana all’Artur Ash Stadium ciladel Grand Slam Tournament con cui verrà incoronato un nuovo campione. Questa notte a Dynamite si sono disputate le due semifinali, con l’ingresso in tabellone delle teste di serie Jone Chris Jericho, che hanno affrontato rispettivamente Sammy Guevara e Bryanin una sorta di continuazione simbolica del feud tra JAS e BCC. La rivincita di Revolution Il primo match di questa notte è stato quello trae Guevara. Lo Spanish God ha combattuto alla pari per larghi tratti del match e sfruttando l’interferenza di Anna Jay e Tay Conti, con quest’ultima che ...

