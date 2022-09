Ultime Notizie – Gas, Cingolani: “Proposta Ue su tetto al prezzo entro 30 settembre” (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Dopo la riunione dei 27 la grande maggioranza degli Stati membri ha riconosciuto l’importanza del Price cap e per la prima volta c’è un documento scritto che dà mandato alla Commissione di elaborare una Proposta” di un tetto al prezzo del gas. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, ospite di Sky Tg24 economia. “Adesso la Commissione ha già contattato alcuni Stati membri, fra cui l’Italia, per convocare i gruppi tecnici ed elaborare la Proposta. entro il 30 settembre la Proposta deve essere pronta perché il 30 settembre è convocato un altro Consiglio Energia”, ha sottolineato. All’interrogativo se si pensi a un Price cap da applicare solo sul gas russo o su tutto quello che arriva via gasdotto, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Dopo la riunione dei 27 la grande maggioranza degli Stati membri ha riconosciuto l’importanza del Price cap e per la prima volta c’è un documento scritto che dà mandato alla Commissione di elaborare una” di unaldel gas. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto, ospite di Sky Tg24 economia. “Adesso la Commissione ha già contattato alcuni Stati membri, fra cui l’Italia, per convocare i gruppi tecnici ed elaborare lail 30ladeve essere pronta perché il 30è convocato un altro Consiglio Energia”, ha sottolineato. All’interrogativo se si pensi a un Price cap da applicare solo sul gas russo o su tutto quello che arriva via gasdotto, ...

