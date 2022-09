Ultime Notizie – Fontana (Aisla): “La tecnologia è fondamentale per chi vive con Sla” (Di mercoledì 14 settembre 2022) “La tecnologia, per chi vive una disabilità, in particolare per chi ha la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), è fondamentale. La tecnologia ci permette di fare quello che la malattia ci porta via: ci permette di muoverci, comunicare, sentirci vivi all’interno della nostra famiglia, del nostro quartiere. È importante che, insieme alla ricerca clinica, la ricerca tecnologica prosegua il proprio percorso per migliorare le strumentazioni a disposizione e perseguire una qualità della vita degna di essere vissuta”. Così Alberto Fontana, tesoriere Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) e presidente Centri clinici Nemo, dichiara in occasione della XV Giornata nazionale Sla che si celebra, ogni anno, il 18 settembre. “La crisi energetica – continua ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) “La, per chiuna disabilità, in particolare per chi ha la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), è. Laci permette di fare quello che la malattia ci porta via: ci permette di muoverci, comunicare, sentirci vivi all’interno della nostra famiglia, del nostro quartiere. È importante che, insieme alla ricerca clinica, la ricerca tecnologica prosegua il proprio percorso per migliorare le strumentazioni a disposizione e perseguire una qualità della vita degna di essere vissuta”. Così Alberto, tesoriere(Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) e presidente Centri clinici Nemo, dichiara in occasione della XV Giornata nazionale Sla che si celebra, ogni anno, il 18 settembre. “La crisi energetica – continua ...

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - sole24ore : ?? In un’intervista a #France24, il vice primo ministro ucraino #OlgaStefanishyna ha affermato che funzionari russi… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. Oggi in #Italia 18.854 nuovi casi (+7,3% in 7 giorni) e 69 vittime. Il dato si basa… - infoitinterno : Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 18 -