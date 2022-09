Ultime Notizie – Arezzo, dà fuoco alla compagna mentre dorme (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ha cosparso la compagna di un liquido infiammabile e poi le ha dato fuoco: la donna è riuscita a mettersi in salvo senza riportare gravi lesioni, mentre il fidanzato è stato arrestato dalla polizia e portato in carcere. E’ successo domenica scorsa ad Arezzo ma la notizia è stata resa nota solo oggi. L’uomo, un cittadino di origine cubana di 38 anni, ha aggredito la compagna mentre dormiva. I due avrebbero avuto l’ennesima lite e mentre la donna dormiva il 38enne l’ha cosparsa del liquido infiammabile e appiccato il fuoco. E’ stato lo stesso cubano a spegnere le fiamme addosso alla donna subito dopo. A chiamare i soccorsi è stata la figlia della donna che ha richiesto l’intervento del personale del 118 che, a sua ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ha cosparso ladi un liquido infiammabile e poi le ha dato: la donna è riuscita a mettersi in salvo senza riportare gravi lesioni,il fidanzato è stato arrestato dpolizia e portato in carcere. E’ successo domenica scorsa adma la notizia è stata resa nota solo oggi. L’uomo, un cittadino di origine cubana di 38 anni, ha aggredito ladormiva. I due avrebbero avuto l’ennesima lite ela donna dormiva il 38enne l’ha cosparsa del liquido infiammabile e appiccato il. E’ stato lo stesso cubano a spegnere le fiamme addossodonna subito dopo. A chiamare i soccorsi è stata la figlia della donna che ha richiesto l’intervento del personale del 118 che, a sua ...

