Ucraina: Nato, 'Usa siano i primi a firmare il Trattato di sicurezza di Kiev' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Washington, 14 set. (Adnkronos) - È importante che gli Stati Uniti diventino il primo paese garante a firmare il Kyiv Security Compact, ha affermato il Segretario generale della Nato Anders Fogh Rasmussen. "Penso che sia importante che gli Stati Uniti siano i primi a firmarlo e sono sicuro che molti paesi seguiranno l'esempio", ha detto Rasmussen alla televisione Usa, precisando che sarebbe molto importante anche la partecipazione al Trattato di sicurezza di Kiev di Gran Bretagna, Francia, Germania, Paesi baltici e scandinavi. "Ci potrebbe essere anche la Turchia - ha aggiunto - Cercherò partner affidabili che dovranno dare garanzie". "È molto importante firmare il Trattato il prima possibile, perché se diciamo che un tale accordo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Washington, 14 set. (Adnkronos) - È importante che gli Stati Uniti diventino il primo paese garante ail Kyiv Security Compact, ha affermato il Segretario generale dellaAnders Fogh Rasmussen. "Penso che sia importante che gli Stati Unitia firmarlo e sono sicuro che molti paesi seguiranno l'esempio", ha detto Rasmussen alla televisione Usa, precisando che sarebbe molto importante anche la partecipazione aldididi Gran Bretagna, Francia, Germania, Paesi baltici e scandinavi. "Ci potrebbe essere anche la Turchia - ha aggiunto - Cercherò partner affidabili che dovranno dare garanzie". "È molto importanteilil prima possibile, perché se diciamo che un tale accordo ...

